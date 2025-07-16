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Kars’ta odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kars’ta bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Olay, bugün öğle saatlerinde Kars merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Kars’ta odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çiğdem Sevinç

Kars’ta bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Kars merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek odunluğun tamamını sardı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, odunlukta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars
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