Kars’ta Valilik Parkı’nın ışıklandırma lambaları kırıldı

Kars’ta kent merkezinde bulunan Valilik Parkı’nda meydana gelen tahribat, hem çevre sakinlerinin hem de parkı kullanan vatandaşların tepkisine neden oldu. Valilik Makamı karşısında yer alan parkta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından aydınlatma lambalarının kırıldığı görüldü.

Özellikle parkta akşam saatlerinde oluşan karanlık ortam dikkat çekerken, ailelerin ve çocukların sıklıkla vakit geçirdiği parkın bu hali, vatandaşlar tarafından "ihmal" olarak değerlendirildi.

Parkta sadece aydınlatma sistemlerinin zarar görmediği, aynı zamanda genel bakım eksikliğinin de gözle görülür seviyede olduğu ifade ediliyor. Kırılan lambaların yanı sıra bazı alanlarda çöp birikintileri, yıpranmış oturma bankları ve bakımsız yeşil alanlar da dikkat çekti.

Vatandaşlar, parkın uzun süredir düzenli bakım görmediğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Özellikle gece saatlerinde karanlıkta kalan parkın güvenlik riskleri barındırdığına dikkat çeken vatandaşlar, bir an önce hem onarım hem de bakım çalışmalarının başlatılmasını talep etti.

Öte yandan Atatürk Heykeli’nin de bulunduğu parkın yeniden düzenlenmesi ve benzer olayların önüne geçilmesi için daha sıkı denetim yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Kars’ın önemli turizm noktalarının olduğu yerde bulunan Valilik Parkı’nda yaşanan bu olay, kamusal alanların korunması ve toplumsal duyarlılığın artırılması gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.



