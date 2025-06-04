HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kartal'da otomobil alev alev yandı

Kartal'da seyir halinde olan otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartal'da otomobil alev alev yandı

Olay, Kartal Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Kısa süre içinde araç alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri’de trafik kazası, 3 kişi yaralandıKayseri’de trafik kazası, 3 kişi yaralandı
Didim’de ’bayram’ denetimiDidim’de ’bayram’ denetimi

Anahtar Kelimeler:
Kartal Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Medya patronu ünlü iş insanı Murat İlbak cezaevinden çıktı

SON DAKİKA | Medya patronu ünlü iş insanı Murat İlbak cezaevinden çıktı

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Sır olayda yeni gelişme! Canlı yayında gözaltına alındı, dikkat çeken 'telefon' detayı

Sır olayda yeni gelişme! Canlı yayında gözaltına alındı, dikkat çeken 'telefon' detayı

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.