HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kartel lideri kanalizasyona saklandı! "Tek kurşun atılmadan" yakalandı

İçerik devam ediyor
Mehmet Hazar Gönüllü

Meksika’da Jalisco kartelinin üst düzey ismi “El Jardinero”, tek kurşun atılmadan düzenlenen operasyonda kanalizasyonda yakalandı.

Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin üst düzey isimlerinden Audias Flores Silva, Nayarit eyaletinde düzenlenen operasyonla yakalandı. ABD’nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu “El Jardinero” lakaplı kartel yöneticisinin, güvenlik güçlerinden kaçarken kanalizasyona saklandığı bildirildi.

KARTELİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDENDİ

Meksika’da güvenlik güçleri, ülkenin en güçlü suç örgütlerinden biri olarak gösterilen Jalisco Yeni Nesil Karteli’ne yönelik dikkat çeken bir operasyon düzenledi.

Meksika Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanlığı Sekreteri Omar García Harfuch, 45 yaşındaki Audias Flores Silva’nın yakalandığını açıkladı. “El Jardinero” lakabıyla bilinen Flores Silva, Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin üst düzey yöneticilerinden biri olarak tanımlanıyor.

"TEK KURŞUN ATILMADAN YAKALANDI"

Yetkililerin açıklamasına göre operasyon, Deniz Kuvvetleri Bakanlığı personeli tarafından planlandı ve Meksika’nın batısındaki Nayarit eyaletinde gerçekleştirildi.

Meksika Deniz Kuvvetleri, operasyonun “cerrahi hassasiyetle” yürütüldüğünü ve tek bir kurşun bile atılmadan tamamlandığını bildirdi.

Operasyon sırasında Flores Silva’nın korumalarının güvenlik güçlerini oyalamak için dağıldığı, ancak kartel yöneticisinin kaçmaya çalışırken bir drenaj kanalında saklanırken tespit edildiği aktarıldı.

ABD 5 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

Flores Silva hakkında Meksika’da yakalama kararı bulunduğu, ABD’nin de iade talebinde bulunduğu belirtildi. ABD makamları, “El Jardinero” için daha önce 5 milyon dolarlık ödül açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, Flores Silva’yı Nayarit’in de aralarında bulunduğu Meksika’nın Pasifik kıyısındaki geniş bölgelerde kartel faaliyetlerini yöneten isimlerden biri olarak tanımlamıştı.

ABD makamlarına göre Flores Silva; afyon türevleri, kokain ve diğer uyuşturucuların kaçakçılığının yanı sıra çeşitli silah suçlarıyla da bağlantılıydı. 2024 yılında hakkında cinayet suçlaması da yöneltilirken, 2025 Haziran ayında gizli metamfetamin laboratuvarlarıyla bağlantısı nedeniyle CJNG liderlerine yönelik yeni yaptırım paketine dahil edildi.

MENCHO’NUN ÖLÜMÜNDEN SONRA ÖNE ÇIKMIŞTI

Flores Silva’nın yakalanması, kartelin kurucusu Nemesio Oseguera Cervantes’in, yani “El Mencho”nun, geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen başka bir askeri operasyonda öldürülmesinden yaklaşık iki ay sonra gerçekleşti.

Meksika basınında yer alan bilgilere göre “El Jardinero”, Mencho’nun ölümünün ardından kartel içinde öne çıkan liderler arasında gösteriliyordu.

HALKA “EVDE KALIN” ÇAĞRISI

Operasyonun ardından Nayarit’te bazı şiddet olayları yaşandığı bildirildi. Nayarit Eyaleti Yönetimi, bölgede yaşayan halka evlerinden çıkmamaları ve eyalet içindeki seyahatlerini sınırlamaları çağrısında bulundu.

Yaşanan olayların, Mencho’nun ölümünün ardından bölgede görülen şiddet dalgasına benzerlik taşıdığı ifade edildi.

19 AY TAKİP EDİLDİ

Meksikalı yetkililer, operasyonun 19 ay süren takip ve istihbarat çalışmasının ardından gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, Flores Silva’nın metamfetamin laboratuvarlarını, gizli pistleri, küçük uçakları, kargo kamyonlarını ve yolcu araçlarını kontrol ederek uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği öne sürüldü.

Uyuşturucuların Orta Amerika’dan Meksika’ya, oradan da ABD’nin Kaliforniya, Teksas, Illinois, Georgia, Washington ve Virginia eyaletlerine taşındığı belirtildi.

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.