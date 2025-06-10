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Kaş yaparken göz çıkarttı! Çadırkentte kalan işçilere ikram edilen pilav zehirledi, 40 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte yenilen pilavdan zehirlenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı. Pilavı bir kişinin çadır kente tencerelerle getirip, ikram ettiği öğrenildi.

Kaş yaparken göz çıkarttı! Çadırkentte kalan işçilere ikram edilen pilav zehirledi, 40 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yenişehir ilçesinin Çayırlı Mahallesinde, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 250 kişinin bulunduğu çadır kente tencerelerle pilav getirip ikram etti.

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PİLAVI YİYENLER ZEHİRLENEREK HASTANEYE KALDIRILDI

Dün ve bugün mide bulantısı ve kusma nedeniyle fenalaşan bazıları çocuk 40 kişi, İnegöl Devlet ve Yenişehir Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Zehirlenen işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

(DHA)

10 Haziran 2025
10 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Bursa pilav
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