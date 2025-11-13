HABER

Kasap dükkanında korkunç manzara! Zabıtalar bile şoke oldu: "Ben hiçbir işletmede böyle bir şey görmedim ya!"


Çiğdem Sevinç

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için girdikleri bir kasap dükkanında gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kayıt altına alınan vidoda, zabıta ekipleri ve dükkan sahipleri arasında geçen konuşma yok artık dedirtti. Videodaki diyalogda dükkandan bir kişinin denetim sırasında "Bunlar temiz olanlar" demesi üzerine zabıtanın "Bunlar mı temiz?" sorusu dikkat çekti. Süt kazanının yanındaki örümcek ağlarını gören zabıta ekipleri "Burası depodan çok çöplüğe dönmüş" dedi.

Başta gıda ürünleri olmak üzere birçok noktada yaptıkları denetimlerde halkın sağlık ve güvenliğini temin eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temiz olmayan ve sağlıksız ortamda yapılan uygulamaya izin vermedi.

Kasap dükkanında korkunç manzara! Zabıtalar bile şoke oldu: "Ben hiçbir işletmede böyle bir şey görmedim ya!" 1

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bir kasap dükkanına Tarım İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte denetimlerini yapan ekipler, uygun ortamlarda satış ve üretim işlemi yapmayan kasap esnafına ceza işlemi uyguladı.

Kasap dükkanında korkunç manzara! Zabıtalar bile şoke oldu: "Ben hiçbir işletmede böyle bir şey görmedim ya!" 2

"MAALESEF BAZI İŞYERLERİNDE BİRÇOK OLUMSUZ VE UYGUN OLMAYAN DURUMLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, işyeri vitrini ve girişlerinin temiz olmasına rağmen mutfak ve üretim kısımlarında birçok yönden olumsuzlukla karşılaştıklarını belirterek, ‘'Vatandaşlarımızın başta gıda ürünleri olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet almasını kendimize vazife biliyoruz. Bu anlamda Zabıta Müdürlüğü olarak gerçekten sıkı denetimler yapıyoruz. Ancak maalesef bazı işyerlerinde birçok olumsuz ve uygun olmayan durumlarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasap dükkanında korkunç manzara! Zabıtalar bile şoke oldu: "Ben hiçbir işletmede böyle bir şey görmedim ya!" 3

‘'HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN DURUMLARDA TAVİZ GÖSTERMİYORUZ''

Zabıta Müdürlüğü olarak, halkın sağlığını tehdit eden durumlara karşı taviz göstermediklerini hatırlatan Zabıta Müdürü Öndersev, "Vatandaşlarımızın özellikle gıda satışı yapılan yerlere karşı hassas olmalarını tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki vitrin ve görünen alanlarda durum iyi iken mutfak ve üretim alanlarında ürün muhafaza ve saklama şartları, temizlik ve benzeri konularda uygunsuzluklar tespit ediyoruz. Yaptığımız son denetimlerde de uygun ortam ve şartlarda üretim yapılmayan kasap dükkanı yetkililerine ceza işlemi uyguladık" dedi.

Kasap dükkanında korkunç manzara! Zabıtalar bile şoke oldu: "Ben hiçbir işletmede böyle bir şey görmedim ya!" 4

