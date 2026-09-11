Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Ölümündeki sır perdesi aralanıyor

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Kozinoğlu'nun mezarı bugün feth-i kabir işlemi kapsamında açılacak.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilecek işlemle, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor. Çalışmada özellikle kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve olayda herhangi bir üçüncü kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

ÖRNEKLER ADLİ TIP'TA İNCELENECEK

Feth-i kabir işlemi, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinin yer aldığı heyet tarafından yapılacak.

Çalışma sırasında mezardan kemik, toprak ve farklı numuneler alınacak. Bu örnekler üzerinde gerçekleştirilecek incelemelerden elde edilecek sonuçlar; 2011 yılına ait cezaevi kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek.

Tüm incelemelerin tamamlanmasının ardından dosyanın Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu'na gönderilmesi ve kurul tarafından Kozinoğlu'nun ölüm sebebi ile olası üçüncü kişi müdahalesine ilişkin bilimsel bir mütalaa hazırlanması bekleniyor.

10 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüphelinin İstanbul Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı. Savcılık, dönemin jandarma erlerinden bir şüpheliyi tutuklanması istemiyle hakimliğe gönderdi. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

İki şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliği bir kişinin tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında da adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

15 YIL SONRA SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLATILDI

Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlandı. Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kozinoğlu'nun hastaneye ulaştırıldığında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ölümün ardından yürütülen soruşturmada cezaevi ve jandarma personeli ile sağlık görevlileri, koğuş arkadaşları ve Kozinoğlu'nun eşi dahil çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Kamera görüntüleri ve sağlık kayıtları da incelemeye tabi tutuldu. Soruşturma, 10 Nisan 2012'de verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlandı.

Ancak dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelenmesinin ardından, 26 Ağustos 2026'da önceki takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma yeniden açıldı.

Soruşturma için özel ekip oluşturulurken dosyaya gizlilik kararı da getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 10'u yakalanırken, bir şüphelinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu belirlendi.