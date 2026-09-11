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Son dakika | 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı! Bakan Gürlek: "Hiçbiri izinsiz kalmayacak"

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, toplamda 46 dosyada sır perdesinin kaldırıldığını belirtirken "Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz!" mesajı verdi.

Son dakika | 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı! Bakan Gürlek: "Hiçbiri izinsiz kalmayacak"
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Bakan Gürlek sosyal medya hesabından "Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır!" notuyla, aydınlatılan 6 faili meçhul cinayet hakkında detayları paylaştı.

"46 DOSYADA SIR PERDESİNİ KALDIRDIK"

Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü eşgüdümü ile faili meçhul cinayetlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz.

Bakanlığımız bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada, 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık.

Son dakika | 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı! Bakan Gürlek: "Hiçbiri izinsiz kalmayacak" 1

DOSYALARI TEK TEK AÇIKLADI

  • Bursa/Mustafakemalpaşa’da, 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni’nin ölümüne ilişkin dosyada; olay yerindeki araç parçaları, PTS ve baz kayıtları ile yeni tanık beyanları birlikte değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik, “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
  • Diyarbakır/Bismil’de, 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği dahi belirlenemeyen kemiklerin, yapılan DNA incelemesiyle 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan’a ait olduğu tespit edildi. Dosyanın yeniden açılmasının ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
  • İzmir/Torbalı’da, 8 Mart 2026 tarihinde evine girmeye çalışan kişilerin peşinden gittikten sonra silahla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi’nin dosyasında kamera görüntüleri, HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi sonucu 8 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
  • Muş/Hasköy’de, 2011 yılında silahlı saldırıyla öldürülen Felemez Kulaç’ın dosyasında 1988 yılına uzanan husumet ve olayın öncesi ile sonrasındaki hareketlilik HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla yeniden ortaya konuldu. Olayla bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı; diğer şüphelilere yönelik adli işlemler devam ediyor.
  • Nevşehir/Ürgüp’te, 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal’ın dosyası yeniden ele alındı. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının yeniden incelenmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketlilik ortaya çıkarıldı; 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlemler başlatıldı.
  • Siirt/Baykan’da, 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel’in dosyasında 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelle arandı; dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ve şüphelilerin çelişkili beyanları ayrıntılı biçimde incelendi. Soruşturma sonucu eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından iddianame düzenlendi.

Son dakika | 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı! Bakan Gürlek: "Hiçbiri izinsiz kalmayacak" 2

"HİÇBİR CİNAYETİ UNUTMAYACAĞIZ"

Bu dosyaların aydınlatılması için büyük bir özveriyle çalışan Bursa-Mustafakemalpaşa, Diyarbakır-Bismil, İzmir-Torbalı, Muş, Nevşehir-Ürgüp ve Siirt-Baykan Cumhuriyet başsavcılıklarımıza; il ve ilçe jandarma teşkilatlarımızın görevli birimlerine, JASAT ekiplerimize, Adli Tıp Kurumumuza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz!"

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Akın Gürlek
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