HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kasım Dolunayı Kapadokya’nın giriş kapısında görsel şölen sundu

Kasım Dolunayı, Süper Ay ya da Kunduz Ayı olarak da ifade edilen ayın dünyaya en çok yaklaştığı bu akşam görülen dolunay, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak bilinen Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi semalarında göz kamaştırdı.

Kasım Dolunayı Kapadokya’nın giriş kapısında görsel şölen sundu

Ayın dünyaya en çok yaklaştığı bu akşam, yurt genelinde gökyüzünde görsel bir şölen yaşandı. Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde de akşam saatlerinde gökyüzünde belirgin şekilde görülen dolunay, ilçe genelinde vatandaşlar ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi. Ayın dünyaya en yakın konumuna ulaştığı bu gökyüzü olayı, Kapadokya’nın giriş kapısı olan Soğanlı Vadisi'nde izleyenlere görsel şölen sundu. Kent genelinde ve Yeşilhisar ilçesinde çeşitli tarihi ve turistlik yerlerinde toplanan fotoğraf tutkunları Süper Ay'ı görüntülemek için deklanşöre bastı.

Süper Ay'ı görüntülemek için Soğanlı Mahallesi’ne gelen ve bu anları ölümsüzleştirmek istediklerini belirten Celal Niğdelioğlu, “Bu eşsiz manzarayı Soğanlı Vadisi’nde ışıklandırılmış peri bacaları eşliğinde izlemeye geldik. 6 Aralık’ta yeniden olması beklenen bu doğal güzelliği herkesin burada görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan Ali Cebeci ise “Çok güzel bir manzara var. Dolunay bize yansıyor. İnsanlar fotoğraf çekmek için mahallemize geliyorlar. Ortam çok güzel” diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Güler: "Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri artık yalnızca dost değil, kader birliği yapmış iki ordudur"Bakan Güler: "Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri artık yalnızca dost değil, kader birliği yapmış iki ordudur"
Yılmaz: "Öfke dolu sözleri en güçlü şekilde kınıyorum" Yılmaz: "Öfke dolu sözleri en güçlü şekilde kınıyorum"

Anahtar Kelimeler:
Dolunay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.