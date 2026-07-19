HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kasklı saldırgan iş yerini kurşunladı: 1 yaralı

Adana’da kasklı bir saldırganın iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin çevreye rastgele ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kasklı saldırgan iş yerini kurşunladı: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, başında kask bulunan kimliği belirsiz şüpheli, iş yerine tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırının ardından motosikletle bölgeden uzaklaşan şüphelinin, kaçışı sırasında çevreye rastgele ateş açtığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kasklı saldırgan iş yerini kurşunladı: 1 yaralı 1

Kasklı saldırgan iş yerini kurşunladı: 1 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bandırma’da gübre torbalarının altına gizlenen 11,2 kilo skunk ele geçirildiBandırma’da gübre torbalarının altına gizlenen 11,2 kilo skunk ele geçirildi
Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidiHusiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.