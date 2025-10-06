HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kasksız ve abart egzozlu motosiklet sürücüsüne ceza

Gaziantep’te kasksız ve tehlikeli şekilde motosiklet kullandığı anları sosyal medyada paylaşan yaşı küçük sürücü ve motosiklet sahibine ceza kesildi.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tehlikeli şekilde motosiklet kullanan ve o anları sosyal medyada paylaşan şahsa yönelik çalışma yaptı.

Kasksız ve abart egzozlu motosiklet sürücüsüne ceza

Gaziantep’te kasksız ve tehlikeli şekilde motosiklet kullandığı anları sosyal medyada paylaşan yaşı küçük sürücü ve motosiklet sahibine ceza kesildi.

Kasksız ve abart egzozlu motosiklet sürücüsüne ceza 1

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tehlikeli şekilde motosiklet kullanan ve o anları sosyal medyada paylaşan şahsa yönelik çalışma yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü ihbar olarak değerlendiren ekipler, yaşı küçük sürücünün kasksız ve tehlikeli şekilde motosiklet kullandığını, ayrıca motosiklette abart egzoz bulunduğunu tespit etti.
Kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek ihlaller nedeniyle, yaşı küçük sürücü ve motosiklet sahibine idari para cezası uygulandı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltın alındıSamsun'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltın alındı
Samsun’da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 5 gözaltıSamsun’da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.