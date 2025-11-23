HABER

Kasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada motosiklette yolcu olarak bulunan genç kafasını kaldırıma çarpmaktan son anda kurtuldu.
Kaza, Manavgat ilçesinin Aşağı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi.

Kasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtuldu 1

Edinilen bilgiye göre, 4588 Sokak’tan Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan S.K.’nın kullandığı otomobil, 4592 Sokak kavşağına geldiğinde Orhangazi Caddesi istikametine seyir halindeki M.M.S.’nin kullandığı motosiklete yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan M.T.S. başını kaldırıma vurmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan genç, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtuldu 2

Kaynak: İHA

