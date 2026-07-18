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Kastamonu’da alevlere teslim olan samanlık ve balyalar küle döndü

Kastamonu’da alevlere teslim olan yaklaşık 800 saman balyası ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu’da alevlere teslim olan samanlık ve balyalar küle döndü

Olay, Merkez ilçesi Alparslan köyü Şadioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir samanlıkta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında samanlık kullanılmaz hale gelirken, samanlıkta bulunan yaklaşık 800 adet saman balyası küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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