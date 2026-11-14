Kastamonu’da cip takla attı! Yaralılar var

Kaza, Hanönü-Boyabat kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekeriya K. (56) idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada cipte yolcu olarak bulunan Alperen K. (28), H.K. (9), Selda K. (50) ve Eda K. (30) yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.