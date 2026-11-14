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Kastamonu’da cip takla attı! Yaralılar var

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde kontrolden çıkan cipin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kastamonu’da cip takla attı! Yaralılar var

Kaza, Hanönü-Boyabat kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekeriya K. (56) idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada cipte yolcu olarak bulunan Alperen K. (28), H.K. (9), Selda K. (50) ve Eda K. (30) yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da cip takla attı! Yaralılar var 1

Kastamonu’da cip takla attı! Yaralılar var 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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