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Kastamonu’da feci kaza! Su birikintisiyle savruldu, karşı şeride geçip tırla çarpıştı : 3 ölü, 4 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda su birikintisi sebebiyle savrulan otomobil, yolun karşı şeridine geçerek tırla çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Kastamonu’da feci kaza! Su birikintisiyle savruldu, karşı şeride geçip tırla çarpıştı : 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BA 5323 plakalı otomobil, alt geçitte yağışın ardından biriken su sebebiyle savrularak bariyerlere çarpıp, yolun karşı istikametine geçti.

Kastamonu’da feci kaza! Su birikintisiyle savruldu, karşı şeride geçip tırla çarpıştı : 3 ölü, 4 yaralı 1

SU BİRİKİNTİSİ KARŞI ŞERİDE SAVURDU, TIRLA ÇARPIŞTI

Bu sırada Samsun istikametine seyir halinde olan İ.U. idaresindeki 55 AHS 500 plakalı tır, bir anda karşısına çıkan otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kastamonu’da feci kaza! Su birikintisiyle savruldu, karşı şeride geçip tırla çarpıştı : 3 ölü, 4 yaralı 2

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri ise morga kaldırıldı. Tır sürücüsü de tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Kastamonu’da feci kaza! Su birikintisiyle savruldu, karşı şeride geçip tırla çarpıştı : 3 ölü, 4 yaralı 3

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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