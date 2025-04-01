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  4. Kastamonu'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

01.04.2025 15:24
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Kastamonu'da iki aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

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YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza
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