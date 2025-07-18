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Kastamonu'da korkutan yangın! Samanlıkta çıkan alevler 3 eve sıçradı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde alevlere teslim olan samanlık küle döndü. Yangının sıçradığı 3 evin yanmasını ise itfaiye ekipleri önledi.

Kastamonu'da korkutan yangın! Samanlıkta çıkan alevler 3 eve sıçradı
Begüm Özkaynak

Olay, Devrekani ilçe Elmalıtekke köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necibe Coşar'a ait samanlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek 3 eve sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Devrekani Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin 3 evi kullanılmaz hale getirmesi önlendi. Yangında evlerde ufak çaplı hasar meydana gelirken, samanlık kullanılmaz hale geldi.
Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kastamonu
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