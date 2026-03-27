Kastamonu’da lastiği fırlayan tarım aracı takla attı: 1 yaralı

Kaza, İnebolu ilçesi Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracının lastiği fırladı.
Lastiğin fırlamasıyla savrulan araç takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarım aracının lastiğinin yerinden çıktığı ve aracın savrularak takla attığı görülüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
