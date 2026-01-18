HABER

Kastamonu'da trafik kazası! Yaralılar var

Kastamonu'da otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu Sapaca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

