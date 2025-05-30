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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu 11 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Taşköprü ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Belirlenen 6 adreste arama yapıldı. Arama sonucu 25.30 gram uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı düşünülen sıvı madde, 1.17 gram metamfetamin, 1.85 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 14 adet kartuş, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet fişek ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltıBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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uyuşturucu
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