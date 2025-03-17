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Kastamonu'da yangın: 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar kullanılamaz hale geldi

17.03.2025 23:14
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ahırda çıktığı değerlendirilen yangında 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu'da yangın: 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar kullanılamaz hale geldi

Yangın, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde çıktı. Ahırdan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek hemen bitişiğinde bulunan samanlık ve diğer ahırlara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, evleri de sardı.

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İhbar üzerine olay yerine Taşköprü ve Hanönü ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında Mehmet Tekin, Ziya Tekin ve Rasim Kaya'ya ait 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı. Büyük çapta maddi hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Taşköprü
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