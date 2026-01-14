HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Kastamonu’da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve kar yağışı ile fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kastamonu’nun kuzey batı kesimlerinde yarın öğle saatlerinde başlayacak aralıklı yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, yüksek ve iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.

Kastamonu için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Kastamonu’da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve kar yağışı ile fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kastamonu’nun kuzey batı kesimlerinde yarın öğle saatlerinde başlayacak aralıklı yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, yüksek ve iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Batı Karadeniz’in doğusunda ise rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzey batıdan 6-8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kastamonu Valiliğinden yapılan duyuruda, Kar yağışının aynı gün gece saatlerinde, fırtınanın 16 Ocak Cuma akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ani sel ve su baskınları, buzlanma ve don olayları, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltıNevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Trump: NATO, Grönland'ı elde etmemiz için öncülük etmeliTrump: NATO, Grönland'ı elde etmemiz için öncülük etmeli

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.