Kastamonu için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Kastamonu’da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve kar yağışı ile fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kastamonu’nun kuzey batı kesimlerinde yarın öğle saatlerinde başlayacak aralıklı yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, yüksek ve iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Batı Karadeniz’in doğusunda ise rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzey batıdan 6-8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kastamonu Valiliğinden yapılan duyuruda, Kar yağışının aynı gün gece saatlerinde, fırtınanın 16 Ocak Cuma akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ani sel ve su baskınları, buzlanma ve don olayları, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır