Kastamonu'nun tarihi köy evlerinin mimarisi, doğal güzelliğiyle büyülüyor

Kastamonu evleri, Candaroğulları, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinden günümüze kadar gelen, geçmişin yaşayan şahitleri olarak varlıklarını sürdürüyor. Kastamonu evleri genellikle vadi kenarlarına konumlandırılarak, dar sokaklarda sıralanmış ve bahçelerle bütünleşmiş bir yapıya sahip. Türk aile yapısına uygun olarak tasarlanan bu evler, çok odalı bir düzenlemeyle inşa ediliyor ve aynı aileden üç farklı kuşağın aynı ev içinde bir arada yaşamasına imkan tanıyor.

En az iki katlı olan evlerin malzeme kullanımında yüzde 90 ahşap tercih ediliyor. Üst katlar kerpiç duvarlar ve ahşap detaylarla şekilleniyor, çatılar üçgen formda inşa edilerek çekme kat özelliği kazanıyor. Kastamonu'nun tarihi evleri, eski güzelliklerini korumayı sürdürürken gelecek nesillere bırakılacak önemli bir mirası temsil ediyor.

Bu kapsamda Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kirazcık köyünde tarihi ahşap evler, doğanın yeşil tonlarıyla buluşarak doyumsuz bir seyir zevki veriyor. Derin bir vadi üzerine sıralanmış ahşap mimarıyla öne çıkan tarihi evler, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Bölgenin ahşap kültürünü de yansıtan evler, dron ile görüntülendi.

Taşköprü'nün Kirazcık Köyü Muhtarı Celal Kabaoğlu, "Köyümüzde eski tarihi bir cami bulunuyor. Bu cami Vakıflar Bölge Müdürlüğüne aittir. Bu caminin ne zaman yapıldığı belli değil, atalarımızdan bizlere miras kalmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne giderek görüşme yaptık ve caminin onarılmasını talep etmiştik. Geçen yıl caminin kiremitleri çürümüştü, göçmeler oldu, kendimiz caminin çatısını restore ettirdik. Bu caminin onarılarak tekrar eski haline getirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Kirazcık köyünün orman köyü olduğunu söyleyen Kabaoğlu, "Taşköprü'nün son köyüdür. Köyümüzde 7 mahalle bulunmaktadır. Burada tarihi evlerimiz bulunmaktadır. Eski usul ağaçlardan evlerimiz yapılmıştır" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır