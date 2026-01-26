HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da karla kaplanan ormanlara yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı

Kastamonu’da karla kaplanan doğada yiyecek yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kastamonu’da karla kaplanan ormanlara yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı

Kastamonu’da Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, zorlu kış şartlarında aç kalan yaban hayvanlarını unutmadı. Bu kapsamda Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) ekipleri tarafından yaban hayvanları için ormanlık alanda yemleme çalışması yapıldı.
Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 55 kişiden oluşan bir ekip tarafından 50 kilo buğday ile 3 balya saman bırakıldı.

Kastamonu’da karla kaplanan ormanlara yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı 1

Kastamonu’da karla kaplanan ormanlara yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı 2

Kastamonu’da karla kaplanan ormanlara yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı 3

Kastamonu’da karla kaplanan ormanlara yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı 4

Kastamonu’da karla kaplanan ormanlara yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin hafızasına kazanmıştı! Ali Meşe hayatını kaybettiTürkiye'nin hafızasına kazanmıştı! Ali Meşe hayatını kaybetti
Biri 7 yaşında 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! İstanbul'daki faciada kahreden detayBiri 7 yaşında 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! İstanbul'daki faciada kahreden detay

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Sevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi! Herkesin aklına aynı şey geldi

Sevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi! Herkesin aklına aynı şey geldi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.