Kastamonu’da karla kaplanan ormanlara yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı

Kastamonu’da Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, zorlu kış şartlarında aç kalan yaban hayvanlarını unutmadı. Bu kapsamda Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) ekipleri tarafından yaban hayvanları için ormanlık alanda yemleme çalışması yapıldı.

Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 55 kişiden oluşan bir ekip tarafından 50 kilo buğday ile 3 balya saman bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır