Katar, aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep etti

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik operasyonu kınandı. Bu toplu müdahale ‘deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğüne yönelik bir tehdit” olarak nitelendirildi. Açıklamada, alıkonulanların derhal serbest bırakılması ve ‘sorumluların hesap vermesi’ gerektiği belirtilerek, “Katar, uluslararası toplumu İsrail işgal makamlarının uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmesine karşı kararlı adımlar atarak ahlaki ve yasal sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmaktadır” ifadeleri kullanıldı.