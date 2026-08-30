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Katar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Katar’daki Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Katar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği rezidansında Büyükelçi Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Katar Türk Müşterek Kuvvetler Komutanlığından üst düzey komuta yönetiminin yanı sıra ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Katar'da yaşayan Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Program, şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Göksu, yaptığı konuşmada, Türk milletinin Büyük Zafer'inin 104. yıl dönümünü kutlamak üzere etkinliğe katılan misafirlere teşekkür etti.

Göksu, 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin Türkiye için unutulmaz tarihi bir askeri başarı demek olduğunu belirtti.

Bu anlamlı günün tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Göksu, "Bugün Türkiye, 30 Ağustos'ta ortaya konulan bağımsızlık ruhundan aldığı güçle, kendi kararlarını kendi veren, bölgesinde ve dünyada ağırlığı giderek artan, güçlü ve öz güvenli bir ülke olarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Özgür Özkan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dünyanın birçok bölgesinde görev yaptığını dile getirerek, "Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh, ilkesi ışığında, müttefiklerimiz ile işbirliği içerisinde dünya barışına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı Katar'da dost ve müttefik ülkelerin temsilcileriyle kutlamaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Resepsiyon, Türkiye'nin savunma ve askeri gücü hakkında Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan video gösteriminin ardından sona erdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı
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