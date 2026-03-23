Katar’daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi

Katar’da eğitim faaliyeti yürüten helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can’ın şehadet haberi Ankara’daki ailelerine ulaştı.

Katar’da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan helikopterde görevli Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu.

ŞEHİTLERİN AİLELERİNE ŞAHADET HABERLERİ ULAŞTIRILDI

Kazanın ardından, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın Ankara'da yaşayan ailelerine şahadet haberi yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ulaşmasıyla birlikte şehitlerin Çankaya ve Keçiören'deki baba ocaklarında büyük bir hüzün hakim oldu.

Şehitlerin evlerinin bulunduğu sokaklar ve binalar, Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehitlerin yakınları, komşuları ve vatandaşlar için baba evlerinin önüne taziye çadırları kuruldu.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski bakanlar trafik kazasında yaralandıEski bakanlar trafik kazasında yaralandı
Erzurum'da art arda iki deprem meydana geldiErzurum'da art arda iki deprem meydana geldi

Anahtar Kelimeler:
şehit Aselsan Katar
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Hull City, Sheffield Wednesday'i geçti! Adım adım Premier Lig'e

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

