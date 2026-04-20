Katlanabilir iPhone'a şimdiden rakip! Huawei Pura X Max tanıtıldı

Huawei Pura X Max, resmi olarak tanıtıldı. İddiaya göre cihaz, kendi kategorisinde bir ilk niteliğinde ve geniş katlanabilir (wide-foldable) form faktörüne sahip ilk telefon.

HUAWEI PURA X MAX'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Cihaz, ilk bakışta dijital bir pasaportu andıran bir görünüme sahip. Arka tarafta seramik çerçeveli bir kamera bölmesi bulunuyor. Cihaz; Siyah, Beyaz, Mavi, Altın ve Turuncu olmak üzere beş renk seçeneğiyle geliyor.

EKRAN

Huawei Central'da yer alan habere göre, Pura X Max'in kapak ekranı 5,4 inç boyutunda ve 3.500 nit tepe parlaklığa sahip. Kullanıcılar bu ekranı, ana ekranı açmadan telefon içindeki görevleri yerine getirmek için kullanabiliyor. Cihazı geniş katlanabilir sınıfına sokan asıl unsur ise 7,7 inç büyüklüğündeki 3.000 nit parlaklık sunan iç ekran. Öte yandan LTPO uyarlanabilir yenileme hızı ve yüksek dokunmatik örnekleme hızı sunan Pura X Max, diğer katlanabilir telefonlar gibi çoklu görev, çoklu medya tüketimi, sosyal medya akışı ve oyun oynama gibi kullanımları destekliyor.

KAMERA

Huawei'nin yeni katlanabilir modeli; f/1.4-f/4.0 arasında değişen diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleyici (OIS) desteğine sahip 50 MP bir ana kamerayla geliyor. Kamera kurulumunda ayrıca f/2.2 geniş diyafram açıklığına sahip 50 MP periskop zoom kamera ve 12,5 MP ultra geniş açılı bir sensör yer alıyor. Bu üçlüye ikinci nesil bir "true-to-color" kamera da eşlik ediyor.

BATARYA

Huawei Pura X Max, 5.300 mAh kapasiteli bir bataryayla tanıtıldı. Cihaz, kutudan çıkan 66W kablolu şarj cihazıyla şarj edilebiliyor. Ayrıca 40W kablosuz şarj ve 7,5W kablosuz ters şarj desteği de bulunuyor.

STYLUS DESTEĞİ

Huawei, Pura X Max'in M-Pen 3 Mini desteğiyle geldiğini de duyurdu. Söz konusu kalem; air mouse düğmesi ve yazma düğmesi taşıyor ve hareketleri algılayabiliyor. Kullanıcılar kalem yardımıyla ekranı kaydırabiliyor. Kalem, cihazın HarmonyOS 6.0 işletim sistemi için optimize edilmiş durumda. Öte yandan telefon, isteyenler için kalem odaklı özel bir çizim uygulamasıyla birlikte geliyor.

PERFORMANS

Huawei Pura X Max, Kirin 9030 Pro yongasından güç alıyor. Yonga, Pura X'te kullanılan Kirin 9020 çipine kıyasla CPU performansında yüzde 25, GPU tarafında yüzde 40 ve NPU tarafında yüzde 70 iyileşme getiriyor.

HUAWEI PURA X MAX'İN FİYATI NE KADAR?

Huawei Pura X Max fiyatları şu şekilde:

12 GB + 256 GB sürümü: 10.999 yuan

12 GB + 512 GB sürümü: 11.999 yuan

Huawei Pura X Max Collector’s Edition ise şu fiyatlarla satışa sunuluyor: