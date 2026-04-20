Katlanabilir iPhone'a şimdiden rakip! Huawei Pura X Max tanıtıldı

Huawei Pura X Max, resmi olarak tanıtıldı. İddiaya göre cihaz, kendi kategorisinde bir ilk niteliğinde ve geniş katlanabilir (wide-foldable) form faktörüne sahip ilk telefon.
Cihaz, ilk bakışta dijital bir pasaportu andıran bir görünüme sahip. Arka tarafta seramik çerçeveli bir kamera bölmesi bulunuyor. Cihaz; Siyah, Beyaz, Mavi, Altın ve Turuncu olmak üzere beş renk seçeneğiyle geliyor.
Huawei Central'da yer alan habere göre, Pura X Max'in kapak ekranı 5,4 inç boyutunda ve 3.500 nit tepe parlaklığa sahip. Kullanıcılar bu ekranı, ana ekranı açmadan telefon içindeki görevleri yerine getirmek için kullanabiliyor. Cihazı geniş katlanabilir sınıfına sokan asıl unsur ise 7,7 inç büyüklüğündeki 3.000 nit parlaklık sunan iç ekran. Öte yandan LTPO uyarlanabilir yenileme hızı ve yüksek dokunmatik örnekleme hızı sunan Pura X Max, diğer katlanabilir telefonlar gibi çoklu görev, çoklu medya tüketimi, sosyal medya akışı ve oyun oynama gibi kullanımları destekliyor.
Huawei'nin yeni katlanabilir modeli; f/1.4-f/4.0 arasında değişen diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleyici (OIS) desteğine sahip 50 MP bir ana kamerayla geliyor. Kamera kurulumunda ayrıca f/2.2 geniş diyafram açıklığına sahip 50 MP periskop zoom kamera ve 12,5 MP ultra geniş açılı bir sensör yer alıyor. Bu üçlüye ikinci nesil bir "true-to-color" kamera da eşlik ediyor.
Huawei Pura X Max, 5.300 mAh kapasiteli bir bataryayla tanıtıldı. Cihaz, kutudan çıkan 66W kablolu şarj cihazıyla şarj edilebiliyor. Ayrıca 40W kablosuz şarj ve 7,5W kablosuz ters şarj desteği de bulunuyor.
Huawei, Pura X Max'in M-Pen 3 Mini desteğiyle geldiğini de duyurdu. Söz konusu kalem; air mouse düğmesi ve yazma düğmesi taşıyor ve hareketleri algılayabiliyor. Kullanıcılar kalem yardımıyla ekranı kaydırabiliyor. Kalem, cihazın HarmonyOS 6.0 işletim sistemi için optimize edilmiş durumda. Öte yandan telefon, isteyenler için kalem odaklı özel bir çizim uygulamasıyla birlikte geliyor.
Huawei Pura X Max, Kirin 9030 Pro yongasından güç alıyor. Yonga, Pura X'te kullanılan Kirin 9020 çipine kıyasla CPU performansında yüzde 25, GPU tarafında yüzde 40 ve NPU tarafında yüzde 70 iyileşme getiriyor.
Huawei Pura X Max fiyatları şu şekilde:
Huawei Pura X Max Collector’s Edition ise şu fiyatlarla satışa sunuluyor:
