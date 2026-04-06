Katlanabilir iPhone Fold için yeni iddia: Ekran izini bitirecek 3D baskılı menteşe yolda

Apple'ın üzerinde çalıştığı katlanabilir akıllı telefon modeli "iPhone Fold" hakkında Çin'den yeni ve dikkat çekici bir iddia geldi. Buna göre şirket, katlanabilir ekranlarda en çok şikayet edilen konulardan biri olan katlanma izini en aza indirmek amacıyla cihazda 3D baskılı bir menteşe kullanmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar menteşenin sıvı metal ve çift katmanlı cam içereceği de söylentiler arasındaydı.

BAŞKA BİR MARKA BU YÖNTEMİ KULLANDI

Ancak 3D basklı menteşe, bir çığır açıcı özellik olarak görülmüyor. Zira Oppo'nun Find N6 modeli, ikinci nesil "Titanium Flexion" menteşesinde bu yaklaşıma halihazırda öncülük etmişti. Oppo, menteşe derinliğindeki farklılıkları mikroskobik düzeyde lazerle ölçüp ardından menteşeyi eşitlemek ve önceki katlanabilir cihazlardaki menteşelerden daha ince hale getirmek için 3D sıvı polimer uygulayarak sıfır hisli katlanma izi elde etmeyi başarmıştı.

Daha eski raporlar da Apple'ın ekran izini en aza indirme konusunda iPhone Fold'un Oppo Find N6 ile boy ölçüşeceğini iddia ediyordu.

APPLE 3D BASKI TEKNOLOJİSİNE YABANCI DEĞİL

GSMArena'da yer alan habere göre, Apple aslında 3D baskılı bileşenler kullanma konusuna hiç yabancı değil. Teknoloji devi, Apple Watch serisi için 3D baskılı titanyum kasalar ve iPhone Air'in USB-C bağlantı noktası için bu teknolojiyi zaten kullanıyor. Ayrıca 3D baskı işleminin, geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla çok daha verimli olduğu ve daha az malzeme kullanılmasını sağladığı da vurgulanıyor.