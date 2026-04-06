Katlanabilir iPhone Fold için yeni iddia: Ekran izini bitirecek 3D baskılı menteşe yolda

Çin'den gelen yeni iddialara göre Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Fold, katlanabilir ekranındaki izi en aza indirmek için 3D baskılı bir menteşe ile gelecek. Merakla beklenen cihazın daha önce sıvı metal ve çift katmanlı cam barındıracağı da söyleniyordu.

Enes Çırtlık

Apple'ın üzerinde çalıştığı katlanabilir akıllı telefon modeli "iPhone Fold" hakkında Çin'den yeni ve dikkat çekici bir iddia geldi. Buna göre şirket, katlanabilir ekranlarda en çok şikayet edilen konulardan biri olan katlanma izini en aza indirmek amacıyla cihazda 3D baskılı bir menteşe kullanmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar menteşenin sıvı metal ve çift katmanlı cam içereceği de söylentiler arasındaydı.

BAŞKA BİR MARKA BU YÖNTEMİ KULLANDI

Ancak 3D basklı menteşe, bir çığır açıcı özellik olarak görülmüyor. Zira Oppo'nun Find N6 modeli, ikinci nesil "Titanium Flexion" menteşesinde bu yaklaşıma halihazırda öncülük etmişti. Oppo, menteşe derinliğindeki farklılıkları mikroskobik düzeyde lazerle ölçüp ardından menteşeyi eşitlemek ve önceki katlanabilir cihazlardaki menteşelerden daha ince hale getirmek için 3D sıvı polimer uygulayarak sıfır hisli katlanma izi elde etmeyi başarmıştı.

Daha eski raporlar da Apple'ın ekran izini en aza indirme konusunda iPhone Fold'un Oppo Find N6 ile boy ölçüşeceğini iddia ediyordu.

APPLE 3D BASKI TEKNOLOJİSİNE YABANCI DEĞİL

GSMArena'da yer alan habere göre, Apple aslında 3D baskılı bileşenler kullanma konusuna hiç yabancı değil. Teknoloji devi, Apple Watch serisi için 3D baskılı titanyum kasalar ve iPhone Air'in USB-C bağlantı noktası için bu teknolojiyi zaten kullanıyor. Ayrıca 3D baskı işleminin, geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla çok daha verimli olduğu ve daha az malzeme kullanılmasını sağladığı da vurgulanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan sert sözler: "Bunun bedelini ödeyecekler"Trump'tan sert sözler: "Bunun bedelini ödeyecekler"
Aileye yeni model geliyor! İşte muhtemel özellikleriAileye yeni model geliyor! İşte muhtemel özellikleri

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

