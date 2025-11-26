Katlanabilir iPhone yolda: Kat izsiz ekran, dudak uçuklatan fiyat

Apple’ın yıllardır beklenen katlanabilir iPhone’u, daha piyasaya çıkmadan “bugüne kadarki en pahalı iPhone” olacağı yönündeki beklentilerle gündemi meşgul ediyor. Gelişmiş katlanabilir ekran teknolojisi ve Apple’ın premium konumlandırma stratejisinin katlanabilir iPhone'un fiyat etiketini ciddi şekilde yukarı çekeceği iddia ediliyor. Bir analiste göre ise katlanabilir iPhone’un fiyatı dudak uçuklatıcı olabilir.

KATLANABİLİR IPHONE'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Fubon Research analisti Arthur Liao’ya göre, katlanabilir iPhone’un fiyatı 2.400 dolara kadar çıkabilir.

Aslında bu rakamlar, şimdiye kadar duyduklarımızla uyumlu. Android Headlines'ta yer alan habere göre, Ming-Chi Kuo ve Bloomberg’den Mark Gurman gibi diğer analistlere göre de katlanabilir iPhone’un fiyatı 2.000 ile 2.500 dolar arasında değişiyor. Dolayısıyla Liao’nun 2.400 dolarlık katlanabilir iPhone tahmini çok da şaşırtıcı değil, fakat aralığın biraz üst tarafında kalıyor.

PEKİ NEDEN BU KADAR PAHALI?

Öncelikle, katlanabilir telefonlar kullanılan ekran teknolojisi yüzünden zaten normal telefonlardan biraz daha pahalı. Geleneksel ekranların aksine, katlanabilir ekranlar hâlâ nispeten niş bir ürün. Bu da onları daha maliyetli kılıyor. Üstüne, aslında iki telefonu tek bir cihazda birleştiriyor ve bunu birden fazla kamerayla destekliyorsunuz. Tüm bunlar toplam maliyeti artırıyor.

KAT İZİ OLMAYACAK

Ayrıca Apple üst kaliteli bileşenler kullanmayı tercih ediyor. Buna ekran paneli ve menteşe de dâhil. Görünüşe göre bu sayede kat izi olmayan bir katlanabilir telefon ortaya çıkacak.

Apple’ın katlanabilir modelini 2026’da duyurması bekleniyor.

(Bu haberin görselinde yapay zekâ destekli görüntü oluşturma modellerinden yardım alınmıştır)