HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Katlanabilir telefon nedir? Katlanabilir telefonların avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Günlük hayatın, bireysel ve kurumsal yaşamın, eğlence hayatının ve iş hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen mobil cihazlar günden güne yenilenmekte, farklı marka ve modellerde farklı özelliklerde telefonlar üretilmektedir.

Katlanabilir telefon nedir? Katlanabilir telefonların avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Ferhan Petek

Dünya genelinde teknolojinin her geçen gün ilerlemesi ve dijital dünyanın genişlemesi çeşitli ürünlerin icadına ve var olan teknolojik ürünlerin geliştirilmesine neden olmaktadır. Bazı teknolojik ürünler uzmanlara göre teknoloji alanında çığır açacak özellikte ve devrim niteliğinde kabul edilmektedir.

Katlanabilir telefon nedir?

Günümüz dünyasında devrim niteliğinde bir yenilik olarak kabul edilen telefon modellerinden biri de katlanabilir telefonlar olmuştur. Başat özelliği adında olan katlanabilir telefonlar kullanıcıların telefonlarını açarak daha geniş bir ekranda görüntü alanı elde etmelerini sağlamaktadır. Katlanmış hali ile standart bir akıllı telefon boyutunda olan katlanılabilir telefonlar açıldıkları zaman geniş bir ekrana sahip olurlar.

Bu tip telefonların tek özelliği fiziksel olarak katlanabilir olması değil kullanıcılarına çeşitli avantajlar da sunmasıdır. Özellikle iş amaçlı kullanıcıların profesyonel kullanıcılarının üretkenliğine katkı sağladığı bilinen özellikler ile donatılmış olan katlanabilir telefonlar birden fazla işi aynı anda yapabilmek gibi çeşitli avantajlara sahip bir telefon türüdür. Bu tür telefonların sahip olduğu bazı özellikler şu şekildedir:

  • İçe katlanılır olan modeller küçük bir cihaz boyutuna ulaşabilmesi için telefonun içine doğru katlanma sağlar. Açıldığı zaman tablete benzer büyüklükte bir ekran sunar.
  • Dışa doğru katlanan modellerde ekran dışa doğru katlanır ve bu sayede telefon kapalı konumdayken de ekranın dış tarafı kullanılabilmektedir.
  • Esnek OLED ekranlara (Organik Işık Yayan Diyot) sahip olan bu telefonlar genel cam ekranlarından farklı olarak esnek ve ince plastik alt tabakalar üzerine yapılmıştır.
  • Bu telefonların yazılımları farklı ekran boyutları ile katlanma durumlarına uyum gösterecek şekilde üretilir. Uygulamalar arası ekran geçişleri boyut farklılıklarına göre uyum sağlar.

Katlanabilir telefonların avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Katlanabilir tasarlanmış olan mobil telefonların birçok avantajı ve dezavantajı da bulunabilmektedir. Ayrıca içe doğru katlanan ve dışa doğru katlanan olmak üzere iki farklı katlanabilir telefon modeli de bulunmaktadır. Geliştirilmiş ekran teknolojileri, katlama mekanizması, dayanıklılığın diğer modellere göre daha fazla olması gibi birçok özelliğe sahip olan katlanabilir telefonlar bilinen akıllı telefonların sınırlarını aşmış teknolojide telefonlar olarak kabul edilmektedir.

Katlanabilir telefonların avantajlarından bazıları şunlardır:

  • Kullanıcılarına büyük ekran deneyimi yaşatmaktadırlar.
  • Kolay taşınabilir özelliği bulunmaktadır.
  • Katlandığı zaman bilindik geleneksel telefon boyutlarındayken açıldığı zaman geniş bir tablet ekranı deneyimi sunmaktadırlar.
  • Birden fazla işlemi aynı anda yapabilmeyi sağlayan çoklu görev özelliği bulunmaktadır. Örnek olarak aynı anda oyun oynarken aynı anda video izlenebilmektedir.
  • Bazı modellerinde kamera kullanımı son derece pratiktir.

Kullanıcılarına birçok avantaj sağlayan katlanabilir telefonların dezavantajları şu şekildedir:

  • Yüksek fiyatlarla yüksek maliyetlere neden olmaktadır.
  • Esnek ekranların menteşe sistemleri çok uzun vadede dayanıklı olamayacağı konusunda bazı endişelere neden olabilmektedir.
  • Ekranların kırılganlığı da kullanıcıların tereddüt ettiği durumlar arasında yer almaktadır.
  • Zaman içinde katlanma kısımlarında meydana gelebilecek olan deformasyonlar estetik bir problem olarak görülmektedir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendini bıçaklayarak yaraladıKendini bıçaklayarak yaraladı
Karaman’da karşı şeride geçen otomobilin tekeri koptuKaraman’da karşı şeride geçen otomobilin tekeri koptu

Anahtar Kelimeler:
katlanabilir telefon telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Son dakika | İstanbul, Çanakkale, İzmir'de de hissedildi! Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem: Dakikalar içinde tekrar sallandı, AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika | İstanbul, Çanakkale, İzmir'de de hissedildi! Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem: Dakikalar içinde tekrar sallandı, AFAD'dan açıklama geldi

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladI

Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladI

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.