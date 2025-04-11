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Kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı

VAN’ın Erciş ilçesinde voleybol karşılaşması sonrası sporcuların yaptığı kavga ihbarına gelen polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle bayraklı ve çiçekli sürpriz ile karşılaştı.

Kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı

Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği kurumlar arası voleybol karşılaşmasında bir araya gelen sporcular, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kavga ihbarında bulundu. Türk Polis Teşkilatı'nın 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan sürprizde, sporcular kavga ediyormuş gibi yaptı. Polis ekipleri, sözde kavga eden sporculara müdahale ederek ayırdı. Sporcular ise polisler için Türk bayrakları açıp, çiçek vererek sürpriz yaptı.

Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Yaşar, polisler için sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Sporcularımızın kavga ettiğini 112’ye ihbar ettik. Spor salonuna gelen polisimiz kavga eden sporcuları ayırırken, onlara ay yıldızlı bayraklar açarak, çiçek takdim ettik. Önce bu duruma çok şaşırdılar, daha sonra çok mutlu oldular. Polis teşkilatımızın 180’inci yıl dönümünü kutlar, kendilerine güzel bir ömür diliyorum" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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