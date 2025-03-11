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  4. Kavgayı ayırmak isteyen polisin kafasına uçan tekme! Görüntüler infial yarattı: Başsavcılıktan açıklama geldi

Kavgayı ayırmak isteyen polisin kafasına uçan tekme! Görüntüler infial yarattı: Başsavcılıktan açıklama geldi

11.03.2025 10:37
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Aydın'da deve güreşlerinin yapıldığı alanda kavga çıkmış, bir trafik polisinin kavgayı ayırmaya çalışırken saldırıya uğraması gündem olmuştu. O saldırı anının görüntüleri çıktı. Saldırganın polisin kafasına attığı tekme sosyal medyada infiale yol açarken başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlatıp açıklama yaptı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde bir polis memurunun kasten yaralanmasına ilişkin bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Deve güreşi festivalinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisine saldırı ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve doğru olmayan paylaşımlar yapıldığını belirten Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

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TRAFİK POLİSİNE SALDIRI ANBEAN KAMERADA

Bozdoğan ilçesinde 23 Şubat'ta düzenlenen deve güreşi festivalinde bir grup arasında kavga çıkmış, tarafları ayırmak için müdahale eden trafik polisine O.Ç. isimli şahıs saldırmıştı. Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırı vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan hakkında savcılık soruşturma başlattı.

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"KAMUOYUNU YANILTICI PAYLAŞIMLAR YAPILDI"

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında Aydın ili Bozdoğan ilçesinde 23 Şubat 2025 tarihinde geleneksel deve güreşi festivalinde Bozdoğan ilçesinde görevli bir polis memuruna yönelik ‘kasten yaralama' eylemi sonrasında şüphelilerin serbest bırakıldığı, bir kısım sosyal medya platformlarında da polislerin vatandaşlara zor kullanma yetkisini aşacak şekilde müdahalede bulunduğu iddiaları nedeniyle kamuoyunu yanıltıcı ve doğru olmayan paylaşımlar ile ilgili olarak aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Olayın 23 Şubat 2025 tarihinde Bozdoğan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu deve güreşi organizasyonunun bitimiyle birlikte bir grup vatandaş arasında kavga yaşandığı, vatandaşlar arasındaki kavgayı ayırmak amacıyla olaya müdahale eden kolluk görevlileri yaşanan arbede sırasında basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilecek şekilde yaralanmıştır. Olay esnasında bir polis memurunun kasten yaralanması görüntülerinin soruşturma aşamasında dosyaya sonradan delil olarak sunulması üzerine, kamera görüntüleri dikkate alınarak Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği anlaşılmıştır. Tüm yönleriyle titizlikle yürütülen soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir" denildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kavga deve trafik polisi
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