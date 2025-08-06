Kavşakta iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas’ın Şarkışla ilçesi Stadyum Caddesi üzerinde gece yarısı gerçekleşti. 60. Yıl Spor Salonu önündeki kavşakta, trafik ışıklarının kontrollü geçişe izin verdiği esnada kavşağa dikkatsizce giren G.Y. idaresindeki 01 CZD 05 plakalı Suzuki marka otomobil ile B.Y idaresindeki 58 TL 420 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. 58 TL 420 plakalı araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)