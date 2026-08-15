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Kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle İlkadım Bulvarı üzerindeki viyadük altı kavşakta meydana geldi.

Kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle İlkadım Bulvarı üzerindeki viyadük altı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ABM 35 plakalı kamyonet ile 60 KK 012 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı 1

Kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı 2

Kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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