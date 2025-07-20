Kavuncu, Murat Çalık'ın gündem olan fotoğrafıyla AK Parti ve MHP sıralarına seslendi: "Vicdanlarınız sızlamıyorsa o vicdan sakatlanmış bir vicdandır"

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Geçtiğimiz günlerde lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık ve annesi Gülseren Çalık'ın görüntüleri gündeme yansımıştı. Çalık mahkumlar koğuşu penceresinde, annesi Gülseren Çalık ise hastane önünde beklerken görüntülendi. Gündeme gelen bu fotoğraf tartışmaları da beraberinde getirdi.

KAVUNCU'DAN TEPKİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu konuyla ilgili olarak TBMM'de açıklamada bulundu. Çalık ve annesinin fotoğrafını gösteren Kavuncu şunları söyledi:

"Sizlerle bir fotoğraf paylaşacağım. Bu Murat Çalık, hastane odasından silüeti görünüyor. Aşağıda da duran anacağızı. Bu fotoğrafa baktığımda ben acılı bir anne görüyorum. Bu fotoğrafa baktığımda ben ağır hasta olan bir insan görüyorum. Bu fotoğrafa baktığımda ben millet iradesinin tutuklu olduğunu görüyorum. Bu fotoğrafa baktığımda ben hukuk sistemimizin nasıl çürüdüğünü görüyorum.

"İNSANIZ, BU BİZİM SORUMLULUĞUMUZ"

Bu fotoğrafa baktığımda ben Kuddisi Okur'u görüyorum. Bu fotoğrafı dün gece önüme düştüğümde arkadaşlara dedim ki basın paylaşalım. Siyasetçiyiz, milletvekiliyiz. Her şeyden önce bir babayım ben evlatlarım var, insanız. Bu bizim sorumluluğumuz.

"BU FOTOĞRAFI GÖRÜP DE VİCDANINIZ SIZLAMIYORSA, O VİCDANDA SAKATLIK VARDIR"

Bakın bu fotoğrafı görüp de eğer vicdanınız sızlamıyorsa, o vicdanda bir sakatlık vardır. Fotoğraftaki kişinin partisine, kimliğine, mezhepine vesairesine bakıp vicdanınız eğer harekete geçiyorsa o vicdan sakatlanmış bir vicdandır. Buradaki AK Partili bir belediye başkanı da olabilirdi. Hakkında herhangi bir hüküm verilmemiş, tutuklu yargılanan yani bir suçu olup olmadığı ortada değil, ağır hasta ölüm riskiyle karşı karşıya. MHP'li de olabilirdi, İYİ Partili de, DEM Parti'nin bir belediye başkanı da olabilirdi. Hiç fark etmez.

"VİCDANINIZ SIZLIYOR SES ÇIKARAMIYORSANIZ O ZAMAN KORKAKSINIZ"

Eğer böyle bir durumda vicdanlarınız sızlamıyorsa o vicdan sakatlanmış bir vicdandır. Ha vicdanınız sızlıyor ses çıkaramıyorsanız o zaman kusura bakmayın korkaksınız"