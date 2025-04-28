Kaya ailesinin kahreden sonu! Samsun'da felaket anı ortaya çıktı: Babayla kızlarını hayattan koparan heyelan kameraya yansıdı

Samsun'da akaryakıt istasyonunu üzerine adeta yıkılan dağ, Kaya ailesinin üç üyesini hayattan kopardı. Aile heyelan sırasında akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde otomobil içindeydi. Toprak kayması üzerine zamana karşı yarış başlatıldı ancak araca ulaşıldığında acı haberler alındı. Heyelan faciasının olay anı görüntüleri de ortaya çıktı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA ARABANIN İÇİNDEYDİLER

Olay, saat 23.20'de Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bir AVM yanındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada bulunan bir otomobil göçük altında kaldı.

ANNE YARALI KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda önce göçük altında kalan araca ulaşıldı.

BABA VE İKİ KIZI CAN VERDİ

Araçta yapılan incelemede, baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler araçtan çıkarılarak Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

"ANNENİN AYAKLARINDA KIRIK VAR"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Heyelanda aynı aileden 4 kişi göçük altında kaldı. Anne yaralı olarak kurtarılmıştı. Annenin ayaklarında kırık var, hayati tehlikesi yok. Göçük altında kalan diğer 3 kişiye de ulaştık. Baba ve 2 çocuğunun cansız bedenleri göçükten çıkartıldı” dedi.

SAMSUN'A YENİ GELMİŞLER

Kaya ailesinin yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a taşındığı ve baba Adem Kaya'nın bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan faciasının kaydedildiği görüntülerde, büyük bir toprak yığınının ve kaya parçalarının ailenin otomobilinin üstüne yığıldığı anlar kameraya yansıdı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır