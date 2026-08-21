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Kayaköy’de yüksekten düşen 45 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Faruk Aldemin yüksekten düşerek hayatını kaybetti.Olay, Yarımada ile Kayaköy arasında bulunan ormanlık yolda meydana geldi.

Kayaköy’de yüksekten düşen 45 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Faruk Aldemin yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Kayaköy’de yüksekten düşen 45 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti 1

Olay, Yarımada ile Kayaköy arasında bulunan ormanlık yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan Faruk Aldemin (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü.

Kayaköy’de yüksekten düşen 45 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aldemin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Muğla Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Aldemin’in cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kayaköy’de yüksekten düşen 45 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti 3

Aldemin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye kaza
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