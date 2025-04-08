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Kayarak kontrolden çıkan tırın sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da yağmur nedeniyle kayarak yoldan çıkan tır şarampole girerek durabilirken, olayda tır sürücüsü yaralandı.

Kayarak kontrolden çıkan tırın sürücüsü yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Başağaç Rampası mevkiinde, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. idaresindeki tır, Afyonkarahisar istikametinden Sandıklı yönüne seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan tır ardından kayarak yol kenarındaki şarampole girdi. Kaza esnasında yolun boş olması yaşanabilecek bir facianın da önüne geçti. Olayda tır sürücüsü Y.T., yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.bKazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar kaza
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