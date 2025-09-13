HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Eskişehir’de kaybolan 5 yaşındaki Zeynep E.’yi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.Olay Alpu ilçesi Bahçecik Mahallesi’nde meydana geldi.

Kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Eskişehir’de kaybolan 5 yaşındaki Zeynep E.’yi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.

Olay Alpu ilçesi Bahçecik Mahallesi’nde meydana geldi. Mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda ikamet eden 5 yaşındaki Zeynep E., kaybolması üzerinde ihbarda bulunuldu. Sonrasında ise AFAD ekipleri kaybolan kız çocuğunun bulunduğu bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda ise 5 yaşındaki Zeynep E. sağlıklı bir şekilde bulunup, aileye teslim edildi.

Kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu bulundu 1

Kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu bulundu 2Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da kahreden olay: Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak'a uçtu!Samsun'da kahreden olay: Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak'a uçtu!
Yüzerken beyin kanaması geçirdiYüzerken beyin kanaması geçirdi

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Destansı galibiyet Yunan basınında!

Destansı galibiyet Yunan basınında!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

'Yasak aşk' ifşa oldu! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Yayından kaldırılsın'

'Yasak aşk' ifşa oldu! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Yayından kaldırılsın'

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.