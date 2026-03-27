HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaybolan otizmli çocuk hem suda hem de karada aranıyor

Malatya’dan Adıyaman’a yakınlarını ziyarete gelen ve bir daha kendisinden alınamayan 8 yaşındaki otizmli çocuk her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin 3 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Fırat Can Temel, yakınlarını ziyaret etmek amacıyla Malatya’dan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine geldi. Ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen Temel, evden çıkarak gözden kayboldu. Bir daha kendisinden haber alınamayan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede arama çalışması yaptı. Her yerde aranan ve otizmli olduğu öğrenilen Fırat Can Temel’in yakınlarda bulunan Kotur Çayı'na düşme ihtimaline karşı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri su içerisinde, jandarma ekipleri ise karada arama yaptı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.