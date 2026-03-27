Kaybolan otizmli çocuk hem suda hem de karada aranıyor

Edinilen bilgilere göre, İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin 3 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Fırat Can Temel, yakınlarını ziyaret etmek amacıyla Malatya’dan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine geldi. Ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen Temel, evden çıkarak gözden kayboldu. Bir daha kendisinden haber alınamayan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede arama çalışması yaptı. Her yerde aranan ve otizmli olduğu öğrenilen Fırat Can Temel’in yakınlarda bulunan Kotur Çayı'na düşme ihtimaline karşı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri su içerisinde, jandarma ekipleri ise karada arama yaptı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

