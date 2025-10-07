Kayganlaşan yolda otomobil istinat duvarına çarptı: Karı koca hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’dan Emet istikametine seyir halinde olan Durali Dur yönetimindeki 43 KR 173 plakalı otomobil, Sülye köyü mevkiinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce şarampole girdi, ardından istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunan Dudu Dur (67) olay yerinde hayatını kaybederken şoför eşi Durali Dur (67), araçta sıkıştı. Yaralı sürücü Emet Belediyesi İtfaiye kurtarma ekibinin yoğun uğraşları sonucu araçtan çıkarılmasının ardından sevk edildiği Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

