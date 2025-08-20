HABER

Kayınpederi tarafından göğsünden vurulan damat hayatını kaybetti!

Burdur’un Bucak ilçesinde A.Ş.'nin tartışma sırasında tabanca ile göğsünden vurduğu damadı Deniz Top (34), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top ile kayınpederi A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında A.Ş., tabancayla Deniz Top'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Deniz Top, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Deniz Top, ambulansa alındı. Deniz Top’un, hastaneye götürülürken yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz Top, burada hayatını kaybetti. Kayınpeder A.Ş. polis tarafından gözaltına aldı.

