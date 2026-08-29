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Kayıp gençten ailesine bıçaklı tehdit iddiası

Adıyaman’da ailesi tarafından 5 gündür kayıp olarak aranan şahsın, ailesi tarafından bulunarak eve getirildikten sonra ailesine bıçak çektiği iddia edildi.Edinilen bilgilere göre, olay, Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Kayıp gençten ailesine bıçaklı tehdit iddiası

Adıyaman’da ailesi tarafından 5 gündür kayıp olarak aranan şahsın, ailesi tarafından bulunarak eve getirildikten sonra ailesine bıçak çektiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi, yaklaşık 5 gündür kendisinden haber alamadığı Berkay Süren’i bulup eve getirdi. Aile, Süren’in madde etkisinde olduğunu ve bu sırada kendilerine bıçak çekerek tehdit ettiğini ileri sürdü.
Yaşananların ardından Süren’in evden yeniden kaçtığı ve kayıplara karıştığı belirtildi. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri mahallede çalışma başlattı.

Olayla ilgili şikayetçi olan baba, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin, kayıp olduğu bildirilen Berkay Süren’i bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp gençten ailesine bıçaklı tehdit iddiası 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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