Kayıp insanını arama çalışmalarında 6. gün... Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına gidiyormuş: Yeni izler ortaya çıktı!

İş insanı Halit Yukay, 6 gün önce Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için Marmara Denizi'nde yola koyuldu. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi. Yukay'ın teknesinin parçalarının bulunmasının ardından aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı. Yukay'a ilişkin yeni işaretler ortaya çıktı. İşte esrarengiz olayın tüm detayları!

KAPTAN TUTUKLANDI

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili Yalova’da kuru yük gemisi kaptanı C.T., ’taksirle ölüme sebep olmak’ 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen çimento taşıyan Arel 7 isim geminin kaptanı C.T. mahkemedeki ifadesinde, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adası’nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30’da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Saat 17.00’da indiler yemeğe. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme, sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm, içim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o anki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye, bizle alakası yok diye. Ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık, duyardık sesi" demişti.

Yalova Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen adli kontrol kararına karşı Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan itiraz kabul gördü. C.T., İstanbul’da gözaltına alınması akabinde tutuklandı.

TATLITUĞ'UN YANINA GİDİYORMUŞ

Havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürdürülen arama çalışmalarına, Halit Yukay’ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yapan Tatlıtuğ’un, dronla havadan da arama yaptığı öğrenildi.

Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Halit Yukay’ın, Bozcaada’daki ailesini alıp Yunanistan’da tatil yapan Tatlıtuğ ailesinin yanına gitmeyi planladığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından video ile yardım çağrısı yapan Kıvanç Tatlıtuğ, paylaştığı haritada işaretlediği Çanakkale kıyılarında keşif çalışması yapılmasını istedi.

YENİ İZLER ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir sahilinin kıyı kenar çizgisindeki koylarda arama çalışmalarını yoğunlaştıran kurbağa adamlar, Paşalimanı Adası’nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde tekne parçaları buldu. Tekne parçaları incelenmek üzere kıyıya çıkartılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları 6’ncı günde devam ediyor. Bursa, Çanakkale ve Samsun emniyetlerine bağlı 13 kurbağa adam, su altında iş insanına ait bir ize ulaşmak için dalış yapıyor. Aramalardan sonuç alınamazsa yarın İzmir Emniyeti’nden bölgeye ROV cihazı getirilerek, deniz tabanında arama yapılacak.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır