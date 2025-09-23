Kayıp olan Safiye nine ’dron’la bulundu

Mersin’in Mut ilçesinde dün kayıp olan Safiye nine, AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulundu. Dronla yeri belirlenip bulunan 80 yaşındaki kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, dün öğleden sonra Safiye Ünal (80) Mut ilçesi Esençay Mahallesi Seyreğen mevkiindeki evinden çıktı. Uzun süre geri dönmeyen Ünal’dan haber alamayan yakınları kendi imkanlarıyla arama yaptı ancak bir sonuç alamadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirildi. Merkez, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Vatandaşlarında destek verdiği çalışmada jandarma ekipleri dağlık alanlarda sabaha kadar arama yaptı. Tüm ekiplerin çalışmasıyla yaşlı kadın bugün Sinobiç Mahallesi sınırlarında evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta ’dron’ ile havadan yapılan tarama sırasında fark edilip bulundu. Sedye ile ambulansla alınarak kontrol edilen Safiye ninenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekiplere teşekkür eden kayıp kadının kızı Emine Ünal Çopur, " Annemi bulduk sağlığı yerinde Allaha şükür" diyerek bilgi verdi.

(İHA)