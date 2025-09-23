HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayıp olan Safiye nine ’dron’la bulundu

Mersin’in Mut ilçesinde dün kayıp olan Safiye nine, AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulundu.

Kayıp olan Safiye nine ’dron’la bulundu

Mersin’in Mut ilçesinde dün kayıp olan Safiye nine, AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulundu. Dronla yeri belirlenip bulunan 80 yaşındaki kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayıp olan Safiye nine ’dron’la bulundu 1

Alınan bilgiye göre, dün öğleden sonra Safiye Ünal (80) Mut ilçesi Esençay Mahallesi Seyreğen mevkiindeki evinden çıktı. Uzun süre geri dönmeyen Ünal’dan haber alamayan yakınları kendi imkanlarıyla arama yaptı ancak bir sonuç alamadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirildi. Merkez, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Vatandaşlarında destek verdiği çalışmada jandarma ekipleri dağlık alanlarda sabaha kadar arama yaptı. Tüm ekiplerin çalışmasıyla yaşlı kadın bugün Sinobiç Mahallesi sınırlarında evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta ’dron’ ile havadan yapılan tarama sırasında fark edilip bulundu. Sedye ile ambulansla alınarak kontrol edilen Safiye ninenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kayıp olan Safiye nine ’dron’la bulundu 2

Ekiplere teşekkür eden kayıp kadının kızı Emine Ünal Çopur, " Annemi bulduk sağlığı yerinde Allaha şükür" diyerek bilgi verdi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sirkeci garı otel ya da AVM olacak mı?Sirkeci garı otel ya da AVM olacak mı?
Hayvanları kaybolan çiftçinin imdadına Jandarma ekipleri yetiştiHayvanları kaybolan çiftçinin imdadına Jandarma ekipleri yetişti

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.