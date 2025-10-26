Kaymakamlık binası nedir, hangi daireleri içerir?

Kendine bağlı olan birçok birim ile birlikte hareket eden kaymakamlık, ilçe genel idaresinin başında yer alır ve en yetkili mercii olarak kabul edilir. Kaymakam, hükumetin ilçedeki temsilcisi olarak da ifade edilir. İlçenin genel idaresinden kaymakamlık sorumlu olur. Adli ve askeri teşkilat hariç kaymakamlık birimi kaymakamlık emri altında çalışmaktadır. Bir şehrin ilçesindeki genel idare teşkilatının başında ilçe idare şube başkanları yer almaktadır. Bu kişilerin emri altında çalışanlar ise ilçedeki ikinci derecede memurlardır.

Kaymakam kimdir? Kaymakamlık binası nedir?

Kaymakam, bir ilçedeki en yetkili kişi olarak tanımlanır ve hükumetin ilçedeki temsilcisidir. Görevlerini il valilerinin gözetimleri ve denetimleri altında yapmaktadırlar. Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükumet kararlarının ilanını ve uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu birimlerin verdikleri yetkileri kullanarak görevleri yerine getirir.

Farklı birimleri ile hizmet veren kaymakamlık birimine bağlı olan birimlerden bazıları şunlardır:

İlçe yazı işleri müdürlüğü

İlçe bilgi işlem şefliği

İlçe hukuk işleri şefliği

İdare ve denetim şefliği

Evrak şefliği

İşlemler şefliği

Özel kalem bürosu

İnsan hakları kurulu

Kaymakamlık binası, kaymakama direkt olarak bağlı çalışan merkezi idarenin ilçe kademesindeki birimidir. Tüm birimler kaymakamlık binasında toplanmıştır ve birbirlerine bağlı olarak hizmet vermekle yükümlüdür.

Kaymakamlık binası ve kaymakamlık birimi hangi daireleri içerir?

Kaymakamlık birimleri bir araya gelerek ilçe yönetimini sağlar. İlçede halk için hizmet vermek üzere görevlendirilen kaymakamlık birimleri kaymakamlık binasında yer alan birimler ve şefliklerle hizmet verir ve kaymakamlığa bağlı olan birimlerden bazıları şu şekildedir: