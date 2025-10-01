Kayseri 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklıkları 5°C'ye kadar düşebilir. Rüzgarlar hafif hızda esecek. Bu hava durumu, sonbaharın serin günlerinden birini işaret ediyor.

2 Ekim Perşembe günü az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 5°C civarında olacak. 3 Ekim Cuma günü hava ısınmaya devam edecek. Az bulutlu gökyüzünde sıcaklıklar 28°C’ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları 6°C olacak.

4 Ekim Cumartesi gününde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29°C’ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 7°C dolaylarında seyredecek. 5 Ekim Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 8°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları sonbaharın tipik özelliklerini yansıtıyor. Gündüzleri ılık ve güneşli. Geceleri ise serin geçiyor. Gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirmek mümkün. Akşamları ve sabahları kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte fayda vardır.