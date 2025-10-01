HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 21°C civarında olacak.

Kayseri 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklıkları 5°C'ye kadar düşebilir. Rüzgarlar hafif hızda esecek. Bu hava durumu, sonbaharın serin günlerinden birini işaret ediyor.

2 Ekim Perşembe günü az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 5°C civarında olacak. 3 Ekim Cuma günü hava ısınmaya devam edecek. Az bulutlu gökyüzünde sıcaklıklar 28°C’ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları 6°C olacak.

4 Ekim Cumartesi gününde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29°C’ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 7°C dolaylarında seyredecek. 5 Ekim Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 8°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları sonbaharın tipik özelliklerini yansıtıyor. Gündüzleri ılık ve güneşli. Geceleri ise serin geçiyor. Gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirmek mümkün. Akşamları ve sabahları kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da art arda patlamalar! Can kaybı varAlmanya'da art arda patlamalar! Can kaybı var
TikTok rakibi! ChatGPT'nin arkasındaki şirket tanıttıTikTok rakibi! ChatGPT'nin arkasındaki şirket tanıttı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.