Kayseri 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 1 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 10°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Temmuz ayı için ortalama değerlerin biraz altında kalıyor. Temmuz ayında Kayseri'de ortalama gündüz sıcaklığı 22.6°C, gece sıcaklığı ise 15.6°C olarak kaydedilmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 2 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 23°C civarında olması bekleniyor. 3 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 19°C civarına düşecek. 4 Temmuz Cuma günü yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Bu tarihte sıcaklıklar 18°C ile 22°C arasında değişecek. 5 Temmuz Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklık daha yüksek seyredecek. Sıcaklıklar 28°C'ye kadar çıkabilir. 7 Temmuz Pazartesi günü parlak güneş ışığı altında sıcaklıkların 32°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. 4 Temmuz Cuma günü yer yer sağanak yağışların olabileceği unutulmamalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların o gün hava durumunu yakından takip etmeleri faydalı olacaktır.

Sıcaklığın artacağı 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Ayrıca, 4 Temmuz'daki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalıdır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Hava durumundaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.