Kayseri 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 22°C civarında, gece ise 9°C civarında seyredecektir. Rüzgar hafif esmesi beklenmektedir.

3 Ekim Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarına yükselecektir. 4 Ekim Cumartesi gününde de güneşli hava devam edecektir. Sıcaklık 23°C civarında olacaktır. 5 Ekim Pazar günü hava yine güneşli kalacaktır. Sıcaklık 22°C civarına düşecektir.

Bu dönemde hava genel olarak açık ve ılıman olacaktır. Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmanız önerilir.

Özellikle sabah ve akşam saatlerindeki düşük sıcaklıkları unutmamak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza ceket almanız yararlı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler de kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz.

Kayseri'de 2 Ekim 2025 Perşembe günü ve takip eden günlerde hava koşulları genellikle açık ve ılıman kalacaktır. Bu dönem açık hava etkinlikleri için uygundur. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almak da önemlidir.